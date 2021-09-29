Репатрианты - участники войны получили жилье от государства ко Дню Победы

Очередное заседание Кабинета министров Абхазии, на котором рассматривается более 15 вопросов, проходит в среду 29 сентября.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Члены Кабинета министров Абхазии передали во владение жилье 30 репатриантам, участникам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Есть распоряжение о предоставлении гражданам Абхазии льгот по оплате стоимости жилья, при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда. Здесь одна единственная категория – это ветераны Отечественной войны 1992-1993 годов, репатрианты, которым были выделены небольшие домовладения, квартиры. Предлагается передать им жилье безвозмездно в честь праздника 30 сентября", – сказал руководитель фонда репатриации Энвер Чамагуа.

Он добавил, что многие из репатриантов не могут выкупить жилье, поэтому было множество ходатайств в Госкомитет по репатриации.

В списке значится тридцать фамилий, изначально их было 34, но по четырем случаям будет приниматься отдельное решение, уточнил Чамагуа.

Согласно принятому решению, граждане полностью освобождены от уплаты стоимости жилья, контроль за исполнением распоряжения лежит на Госкомитете по репатриации.