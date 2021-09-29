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Парламент Абхазии принял в первом чтении закон о лизинге

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Проект закона определяет правовые и организационно-экономические особенности финансовой аренды и устанавливает порядок регистрации договоров лизинга, права и обязанности как лизингодателя, так и лизингополучателя.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в первом чтении закон "О финансовой аренде (лизинге)".

Проект закона направлен на развитие форм инвестиций в средства производства на основе финансовой аренды, защиту прав собственности, прав участников инвестиционного процесса, обеспечение эффективности инвестирования. Проект закона определяет правовые и организационно-экономические особенности финансовой аренды. Проект закона устанавливает порядок регистрации договоров лизинга, права и обязанности как лизингодателя, так и лизингополучателя.

"С учетом того, что предметом лизинга является имущество, используемое для предпринимательской деятельности, принятие проекта закона обеспечит как защиту прав лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, так и приведет к уменьшению предпринимательских рисков лиц, осуществляющих инвестиции в лизинговую деятельность и защиту их прав собственности на предмет лизинга", – говорится в пояснительной записке к закону.

Лизинг представляет собой не только инструмент для выгодного приобретения имущества, но и вложения инвестиций, считают разработчики закона.

Депутат Натали Смыр подчеркнула, что, согласно проекту закона, предметом лизинга не могут быть земельные участки и природные ресурсы.

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