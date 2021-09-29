Парламент Абхазии не утвердил бюджет аппарата омбудсмена на 2022 год

В 2022 году бюджет Уполномоченного по правам человека должен был составить почти пять с половиной миллионов рублей, что на полмиллиона больше сметы прошлого года.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии не принял бюджетную смету аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии на 2022 год на сессии 29 сентября.

Согласно законопроекту, предложенному депутатам, бюджет Уполномоченного по правам человека на 2022 год был составлен в размере 5 409 965 рублей, что на 500 000 рублей больше бюджета прошлого года.

Депутат Илья Гуния поинтересовался, был ли в 2021 году отчет от Уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл. На это Шакрыл ответила, что еще в марте 2021 года предоставила отчет о деятельности аппарата за 2020 год, и с тех пор она ждет приглашения, чтобы выступить с ним перед депутатами.

"Сейчас уже конец года, я не понимаю ценность этого доклада", - сказала она.

Депутат Натали Смыр подчеркнула, что при принятии бюджета института необходимо предоставить отчет о финансовой деятельности.

После того, как смета на 2022 год не был принята, Шакрыл заявила, что ей не понятна логика депутатов и, если они не приняли смету, то у них должны возникнуть вопросы, которые никто так и не задал.

Также она подчеркнула, что нет нормы закона, в котором указано, что уполномоченный по правам человека в Абхазии должен финансово отчитываться перед Парламентом.

"В законе написано, что Уполномоченный должен отчитаться за свою деятельность. Если вы хотите, чтобы я готовила финансовый отчет, внесите поправки в закон", - сказала она.

Натали Смыр отметила, что согласно закону о бюджете и бюджетном устройстве, Парламент может потребовать финансовый отчет от любого органа государственной власти.