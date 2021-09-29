Кабмин Абхазии утвердил индикативный план на 2022 год

Совокупный объем производства товаров и услуг на 2022 год спрогнозирован в объеме почти 93 миллиарда рублей, или 106% к плановым показателям 2021 года.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление об утверждении "Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022 год".

Проект постановления представила вице-премьер правительства, министр экономики Кристина Озган, которая отметила, что индикативный план сформирован на практических показателях 2020-го и первого полугодия 2021 года. При этом в связи с падением показателей в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции по ряду отраслей также учитывались показатели 2019 года.

"Объем ВВП в 2020 году составил 31,4 миллиарда рублей, что на 10,9% ниже аналогичного показателя предшествующего года. Как и ранее в структуре ВВП основной удельный вес занимали область торговли, строительства, туризм, промышленность, сельское хозяйство и связь", – рассказала Озган.

Она добавила, что совокупный объем производства товаров и услуг на 2022 год спрогнозирован в объеме 92,7 миллиарда рублей, или 106% к плановым показателям 2021 года.

"Прогнозный объем показателя сельского хозяйства и внешнеэкономической деятельности составили 53,9 миллиарда рублей, что на 7,3% больше аналогичного показателя 2021 года. В структуре совокупного объема производства наибольший удельный вес приходится на торговлю 60,6%, рост показателя по отношению к 2021 году составляет 106%", – заявила министр.

Помимо этого, Озган сообщила, что есть плюсовая динамика в промышленности, туризме и энергетике, однако существует отрицательная динамика в области связи, строительства, кредитно-финансовой деятельности. На формирование показателей в строительстве значительную роль играют объемы инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию.

"В энергетике это тарифная политика и уровень собираемости платежей за потребленную электроэнергию. В данном случае это и отразилось на показателях данных отраслей. Объем внешнеэкономической деятельности спрогнозирован с ростом 109% в объеме 28 миллиардов рублей, при этом соотношение экспорта и импорта осталось прежним и составляет 30% и 70% соответственно", – сказала министр.

Объем экспорта спрогнозирован с ростом 103%, объем импорта – 104%. В структуре экспорта преобладают такие позиции, как алкоголь, продукция сельского хозяйства и переработка рыбы.

"Доходность отраслей в целом по экономике неравномерная, но положительная и прогнозируется с объемом 4,9 миллиарда рублей, или 115% по отношению к 2021 году. При этом по некоторым отраслям – промышленность, строительство, услуги – характеризуется незначительным снижением, и это обусловлено увеличением издержек в связи с увеличением цен на сырье и материалы. Средний уровень доходности отраслей в целом по экономике составляет 5% при среднем нормативе от 5% до 20%. Важный показатель – численность занятых спрогнозирована ниже уровня 2021 года и составляет 18 849 человек. На формирование показателя повлияло снижение количества занятых в промышленности, связи и торговле", – рассказала Критина Озган.

Общий фонд заработной платы по отраслям экономики спрогнозирован в объеме 3,8 миллиарда рублей с незначительной положительной динамикой. Средняя месячная заработная плата 16,8 тысячи рублей – в промышленности 17 тысяч рублей, в энергетике 15 тысяч рублей, в связи 27 тысяч, в строительстве 16 тысяч, в торговле 22 тысячи, в услугах – 17 тысяч, в кредитно-финансовой сфере 31 тысяча рублей.

"Данные показатели свидетельствуют о слабом уровне администрирования за процессом формирования выручки, доходности и соответственно заработной платы. В данное время в правительстве формируется ряд инициатив по усилению мер административного регулирования со стороны соответствующих уполномоченных органов, это связано с налогами и контролем формирования себестоимости продукции", – сказала министр экономики.

Проект индикативного плана в соответствии с установленными нормами прошел согласование во всех компетентных министерствах и ведомствах, был согласован с администрациями районов и города Сухум.