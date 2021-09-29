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Политолог Хагба оценил значение визита Бибилова в Абхазию

© Foto / предоставила Саида Жиба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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У народов Абхазии и Южной Осетии одна историческая судьба, и их общая задача – доказать мировому сообществу, что страны состоялись как государства, считает политолог Беслан Хагба.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Кандидат политических наук Беслан Хагба оценил роль визита президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Абхазию и перспективы развития отношений Цхинвала и Сухума в интервью радио Sputnik Южная Осетия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Бибилов рассказал, какие вопросы обсудит с Бжания

Бибилов прибыл в Абхазию для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы и Независимости 30 сентября.

"То, что произошло в сентябре 1993 года, – это был шанс сохранить страну, шанс сохраниться как нация. Это очень важная веха в становлении государственности Абхазии. И в этом отношении приезд президента Южной Осетии в Сухум очень важен, потому что Южная Осетия и Абхазия, в их истории так сложилось, решают одну очень важную задачу – сохранить свои народы", – сказал Хагба.

После распада Советского Союза, обеим республикам было тяжело, происходили военные конфликты с Грузией, напомнил политолог.

"Пройдя все эти испытания, выстояв, проявив стойкость, мужество и получив признание независимости от великой страны (России - прим.) вместе с шансом построить свои страны – все это очень важная историческая цепь событий. И мы должны это ценить и помнить", – отметил он.

Политолог напомнил, что мир не всегда доброжелателен к Абхазии, Южной Осетии и к России, что часто в их отношении применяется политика двойных стандартов, и в этой связи он отметил важность координации действий в политике обеих республик.

© Sputnik / Наталья Айриян
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Абхазию

"Несмотря на то, что нас разделяет Главный Кавказский хребет, я уверен, что и экономические связи будут налажены, это и сфера туризма, рекреационного комплекса. Южная Осетия – красивая страна. В будущем наши взаимодействия будут полезны обоим народам, и великая Россия заинтересуется этим", – выразил уверенность Хагба.

Делегация Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым прибыла в Абхазию для участия в праздновании Дня Победы и Независимости.

На государственной границе гостей встретили вице-президент Абхазии Бадра Гунба, глава МИД Даур Кове, замглавы администрации Гагрского района Алхас Барциц.

Гости возложили цветы и почтили память погибших защитников Абхазии у мемориала в честь павших добровольцев из Южной Осетии, расположенного в Гагре.

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