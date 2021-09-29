Прогноз погоды в Абхазии на выходные с 30 сентября по 3 октября

В праздничные и выходные дни с 30 сентября по 3 октября погоду Абхазии будет определять смена воздушной массы и перепадов атмосферного давления.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. В четверг и пятницу в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, местами в отдельные дни переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, в субботу и до полудня воскресенья преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление высокое.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в отдельные дни в порывах до 15 - 17 метров в секунду

Температура воздуха ночью от + 11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.

Температура морской воды +20°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.