Бжания поздравил народ Абхазии с Днем Победы и Независимости

В этом году исполняется 28 лет со дня окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 годов.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днем Победы, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"28 лет назад народ Абхазии ценой неимоверных усилий и огромных жертв отстоял свое право на жизнь и свободу и доказал в первую очередь самому себе, что наша сила в единстве. Измученные войной и разрухой мы пережили многолетнюю блокаду и международное эмбарго", – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что народу Абхазии удалось приступить к созданию полноценного развивающегося государства.

Он напомнил, что День Победы - праздник не только жителей республики, но и многочисленных семей добровольцев из республик Северного Кавказа Российской Федерации, других стран.

"Такая высокая цена свободы требует от нас сегодня такой же самоотдачи и консолидации для решения новых задач, направленных на развитие нашего государства", – подчеркнул глава государства.

Бжания пожелал соотечественникам ежедневных побед в строительстве независимого абхазского государства.

30 сентября 1993 года Вооруженные силы Абхазии вышли к государственной границе с Грузией по реке Ингур, где водрузили государственный флаг, что ознаменовало собой окончание длившейся 413 дней войны.