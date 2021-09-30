Путин поздравил Бжания с Днем Победы и Независимости

Республика Абхазия отмечает 30 сентября День Победы и Независимости. 28 лет назад в этот день завершилась Отечественная война народа Абхазии.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с Днем Победы и Независимости, сообщает пресс-служба Бжания.

"Отношения между нашими государствами развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать двустороннее сотрудничество на всех направлениях", – говорится в сообщении.

Владимир Путин отметил, что "Россия продолжит оказывать всемерное содействие абхазским друзьям в решении актуальных экономических и социальных задач, а также в обеспечении национальной безопасности".

30 сентября 1993 года Вооруженные силы Абхазии вышли к государственной границе с Грузией по реке Ингур, где водрузили государственный флаг, что ознаменовало собой окончание длившейся 413 дней войны.