30 сентября Республика Абхазия отмечает 28 годовщину Победы и Независимости. Делегация из Южной Осетии приехала с визитом для участия в праздничных мероприятиях.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов возложили венки к мемориалу в Парке Славы в Сухуме.

Почтили память погибших во время Отечественной войны народа Абхазии воинов премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, спикер Парламента Валерий Кварчия, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, главы ведомств и министерств.

Делегация представителей правительства Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым прибыла в Абхазию 27 сентября для участия в праздновании Дня Победы и Независимости Абхазии.

Аслан Бжания и Анатолий Бибилов возложили цветы к мемориалу в Парке Славы © Sputnik / Томас Тхайцук

Аслан Бжания и Анатолий Бибилов возложили цветы к мемориалу в Парке Славы © Sputnik / Томас Тхайцук

Аслан Бжания и Анатолий Бибилов возложили цветы к мемориалу в Парке Славы © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания и Анатолий Бибилов возложили цветы к мемориалу в Парке Славы

В четверг 30 сентября в Администрации президента в Сухуме состоялась торжественная встреча глав республик. После чего прошла расширенная встреча с участием руководителей ведомств Абхазии и югоосетинской делегации.

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