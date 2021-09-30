СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов возложили венки к мемориалу в Парке Славы в Сухуме.
Почтили память погибших во время Отечественной войны народа Абхазии воинов премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, спикер Парламента Валерий Кварчия, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, главы ведомств и министерств.
Делегация представителей правительства Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым прибыла в Абхазию 27 сентября для участия в праздновании Дня Победы и Независимости Абхазии.
- Аслан Бжания и Анатолий Бибилов возложили цветы к мемориалу в Парке Славы© Sputnik / Томас Тхайцук
- Аслан Бжания и Анатолий Бибилов возложили цветы к мемориалу в Парке Славы© Sputnik / Томас Тхайцук
- Аслан Бжания и Анатолий Бибилов возложили цветы к мемориалу в Парке Славы© Sputnik / Томас Тхайцук
В четверг 30 сентября в Администрации президента в Сухуме состоялась торжественная встреча глав республик. После чего прошла расширенная встреча с участием руководителей ведомств Абхазии и югоосетинской делегации.
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