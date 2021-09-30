Утерянная "Клятва": как актер РУСДРАМа нашел песню бойцов группы "Гроза"

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Актер Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Осман Абухба спел песню "Клятва", которая была написана бойцами группы "Гроза" во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и считалась утерянной.

Клип песни анонсировали на странице РУСДРАМа в Facebook.

"Мы записали эту песню около полугода назад. Мой отец вспомнил про эту песню, которую они написали вместе со своей группой "Гроза" во время войны. Инициатором был боевой товарищ Виталий Читанава, во время войны они начали писать стих, хотели сделать из него песню, но так и не успели. Не так давно отец спросил у Виталия, сохранилось ли стихотворение, и тот нашел в кармане своих военных брюк листок и передал папе", – рассказал Осман Абухба.

После Олег Абухба передал стихотворение сыну Осману, который увлекается музыкой, чтобы написать песню по тексту, созданному еще во время войны и чудом сохранившемуся.

"Вместе с Джамбулом Жордания немного добавили текста, наложили музыку и выпустили песню. Сейчас к очередному Дню Победы мы решили сделать такой небольшой клип и заново переписали", – подчеркнул он.

Работать с материалом, который был написан почти тридцать лет назад во время боевых действий в Абхазии было удивительно и приятно одновременно, говорит актер РУСДРАМа.

"Листок был очень старый, удивительно, что он сохранился, и мне, конечно, было приятно, когда отец мне сказал – мы не успели тогда написать, попробуй. Мне захотелось сделать такой скромный подарок для отца и его друзей, им очень понравилось", – отметил Абухба.

30 сентября 1993 года Вооруженные силы Абхазии вышли к государственной границе с Грузией по реке Ингур, где водрузили государственный флаг, что ознаменовало собой окончание длившейся 413 дней войны.