19:44 01 Октября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.92
  • EUR84.46
Поиск

Началось внеочередное заседание сессии Парламента Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
127221
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/0a/01/1033326827.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20211001/1033326828/Nachalos-vneocherednoe-zasedanie-sessii-Parlamenta-Abkhazii.html

У здания Парламента в Сухуме к 17:00 1 октября собралось более 50 человек, ожидавших начала внеочередного заседания сессии.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Внеочередное заседание сессии Парламента Абхазии началось в пятницу 1 октября, сообщает с места корреспондент Sputnik. 

Спикер Парламента Валерий Кварчия попросил прессу временно покинуть зал заседания. 

После начала заседания в зал зашли несколько представителей из числа собравшихся у здания Парламента людей.

Ожидается, что депутаты обсудят инцидент, произошедший накануне при участии парламентария Гарри Кокая и сотрудников МВД. 

Согласно информации пресс-службы МВД Абхазии, 30 сентября депутат Парламента Гарри Кокая, находясь у ресторана "Rina" в Сухуме, произвел несколько выстрелов в воздух. После чего Кокая, по данным МВД, проявил агрессию к сотрудникам милиции и отказался предъявить огнестрельное оружие, между депутатом и сотрудниками милиции возник конфликт, Кокая покинул место преступления и скрылся.

Односельчане парламентария собрали сход в пятницу 1 октября. 

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Главный праздник: День Победы в Абхазии
Путин и Эрдоган померились антителами к коронавирусу: у кого титры выше
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться