Началось внеочередное заседание сессии Парламента Абхазии

У здания Парламента в Сухуме к 17:00 1 октября собралось более 50 человек, ожидавших начала внеочередного заседания сессии.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Внеочередное заседание сессии Парламента Абхазии началось в пятницу 1 октября, сообщает с места корреспондент Sputnik.

Спикер Парламента Валерий Кварчия попросил прессу временно покинуть зал заседания.

После начала заседания в зал зашли несколько представителей из числа собравшихся у здания Парламента людей.

Ожидается, что депутаты обсудят инцидент, произошедший накануне при участии парламентария Гарри Кокая и сотрудников МВД.

Согласно информации пресс-службы МВД Абхазии, 30 сентября депутат Парламента Гарри Кокая, находясь у ресторана "Rina" в Сухуме, произвел несколько выстрелов в воздух. После чего Кокая, по данным МВД, проявил агрессию к сотрудникам милиции и отказался предъявить огнестрельное оружие, между депутатом и сотрудниками милиции возник конфликт, Кокая покинул место преступления и скрылся.

Односельчане парламентария собрали сход в пятницу 1 октября.

Читайте также: