В Абхазии зaфиксировано 73 новых случая COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 27848 человек. Зарегистрировано 417 летальных случаев. Выздоровели 22680 человек.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 73 человек из 262 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 пациент, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 9 , в Гагрской ЦРБ – 15, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.