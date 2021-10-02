Это девятая по счету рабочая поездка главы государства Аслана Бжания в столицу Российской Федерации, предыдущая состоялась в июле.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Бжания проведет ряд встреч в Администрации президента и правительстве Российской Федерации.

Предыдущий рабочий визит абхазского президента в Москву состоялся в июле текущего года.