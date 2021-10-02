В Абхазии 11:24 02.10.2021 (обновлено 14:12 02.10.2021) Получить короткую ссылку 418 2 0
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Это девятая по счету рабочая поездка главы государства Аслана Бжания в столицу Российской Федерации, предыдущая состоялась в июле.
СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что Бжания проведет ряд встреч в Администрации президента и правительстве Российской Федерации.
Предыдущий рабочий визит абхазского президента в Москву состоялся в июле текущего года.