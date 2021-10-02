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Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20211002/1033330093/Aslan-Bzhaniya-otbyl-v-Moskvu-s-rabochim-vizitom.html

Это девятая по счету рабочая поездка главы государства Аслана Бжания в столицу Российской Федерации, предыдущая состоялась в июле.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Бжания проведет ряд встреч в Администрации президента и правительстве Российской Федерации.

Предыдущий рабочий визит абхазского президента в Москву состоялся в июле текущего года.

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