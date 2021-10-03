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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 4 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (208)
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Sputnik Абхазия
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В начале новой недели территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. В понедельник 4 октября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 13 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +11 до +16°С, днем от +14 до +19°С.

Температура морской воды +20°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (208)

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