Sputnik недели: праздники, инцидент со стрельбой и отстранение главы МВД

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий в стране с 27 сентября по 3 октября.

Неделя в Абхазии выдалась не только знаменательной в связи с праздничными событиями и приездом в страну президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, но и "горячей". В День Победы и Независимости салют сменился на выстрелы из пистолета на набережной, что привело к конфликту между ветеранами войны, депутатом Парламента Гарри Кокая с одной стороны и министром внутренних дел с подчиненными с другой. Без последствий тот инцидент не обошелся.

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Приезд Бибилова

Делегация Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым прибыла в Абхазию 27 сентября для участия в праздничных церемониях, приуроченных ко Дню освобождения Сухума и Дню Победы и Независимости Абхазии, которые ежегодно отмечаются в Абхазии в конце сентября.

На государственной границе по реке Псоу гостей встретили вице-президент Абхазии Бадра Гунба, министр иностранных дел Даур Кове и замглавы Гагрского района Алхас Барциц.

Артисты в национальных костюмах преподнесли главе государства ачашв, фрукты и рог с вином. Анатолий Бибилов в тосте пожелал Абхазии и ее народу благополучия, процветания и мирного неба над головой.

Гости и принимающая сторона также почтили память погибших добровольцев из Южной Осетии и возложили цветы к мемориалу в их честь в Гагре.

30 сентября состоялась торжественная встреча президента Абхазии Аслана Бжания и Анатолия Бибилова.

Бжания поблагодарил Бибилова за визит в Абхазию "в очень важный для народа Абхазии и Северного Кавказа" день.

Стороны обменялись подарками. Бжания вручил главе Южной Осетии абхазский нож из дамасской стали, украшенный рогом буйвола и золотыми нитями. Бибилов вручил своему коллеге икону Святого Георгия.

В тот же день за мужество и отвагу, проявленные при отражении агрессии грузинских войск в вооруженном конфликте на территории Южной Осетии Аслан Бжания наградил орденом Мужества министра обороны Южной Осетии Ибрагима Гассеева.

Национальные праздники

27 сентября 1993 года абхазские войска отбили свою столицу от грузинских захватчиков. Эта дата ежегодно отмечается в Сухуме, где прошли памятные церемонии. Президент Аслан Бжания, руководство страны, ветераны и общественность возложил цветы к мемориалу в парке Славы в Сухуме.

30 лет назад 27 сентября Верховный Совет Абхазской АССР под председательством Владислава Ардзинба принял постановление об образовании таможенных органов Абхазии. В этот знаменательный день в Государственном таможенном комитете Абхазии открыли памятник сотрудникам, погибшим при исполнении должностных обязанностей, автор которого Руслан Габлия.

В Администрации президента состоялась церемония награждения четырнадцати сотрудников этой госструктуры. Они получили очередные звания, нагрудные знаки "Отличник таможенной службы", "Почетный таможенник Республики Абхазия".

В минувший четверг вся Абхазия отмечала 28-ю годовщину Победы и Независимости республики. В городах и районах страны прошли памятные мероприятия. В виду пандемии коронавируса, праздничная программа была скромнее, чем в "доковидные" времена.

Президент Абхазии Аслан Бжания и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов возложили венки к мемориалу в Парке Славы в Сухуме. Там же состоялся торжественный марш более 500 военнослужащих абхазской армии и Седьмой российской военной базы под аккомпанемент военного оркестра.

Праздничные концерты были отменены в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса, но в столице и городах республики почтили память погибших, организовали небольшие выставки, показы военной хроники и запустили салют.

Днем раньше, по указу Аслана Бжания, Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов провел церемонию награждения ветеранов медалью "За Победу".

Не обделило государство вниманием также репатриантов, которые защищали Абхазию от грузинского агрессора. Правительство страны передали во владение жилье 30 репатриантам.

Выстрелы и драка

Праздник омрачил инцидент, который произошел вечером 30 сентября между депутатом Парламента Гарри Кокая, ветеранами войны из села Адзюбжа и министром внутренних дел Абхазии Дмитрием Дбар и его подчиненными.

Как сообщила пресс-служба МВД, в День Победы и Независимости депутат Кокая открыл стрельбу на набережной в Сухуме, проявил агрессию по отношению к сотрудникам милиции и отказался предъявить огнестрельное оружие.

Между сотрудниками правоохранительных органов и ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из Адзюбжи, которые отмечали праздник в столице вместе с Гарри Кокая, разгорелся конфликт.

Как утверждают сами ветераны, милиционеры их сильно избили. Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии проводит процессуальную проверку этого инцидента.

По сообщению пресс-службы МВД, в ночь с 30 сентября на 1 октября депутат Народного Собрания Алмасхан Ардзинба подъехал к зданию МВД и произвел 20 выстрелов из незаконно приобретенного и хранимого при себе автомата "Калашникова", после чего скрылся с места.

Днем 1 октября жители села Адзюбжа потребовали от президента отстранить министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его заместителей от занимаемых должностей. В тот же день состоялось внеочередное заседание сессии Парламента Абхазии для рассмотрения постановления по инциденту на набережной, но документ не набрал нужного количества голосов.

Спикер Парламента Валерий Кварчия сообщил об этом людям, которые собрались у стен Народного собрания, и попросил их разойтись, так как следующее его рассмотрение состоится в понедельник 4 октября.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар и депутат Гарри Кокая в интервью Абхазскому телевидению рассказали свои версии тех событий, которые во многом разнятся.

В воскресенье 3 октября на площадке АРСМИРА прошла пресс-конференция с участием руководства и членов Совета старейшин страны, ветеранской организации "Аруаа" и представителей ветеранов из Адзюбжи, пострадавших в том конфликте. Они выразили возмущение действиями силовиком и потребовали объективного расследования, иначе гарантий на то, что не будет самосуда, они не дают.

Председатель "Аруаа" Тимур Гулиа призвал общественность выйти на протестный митинг у здания Парламента в понедельник 4 октября.

Президент Абхазии Аслан Бжания прервал рабочую поездку в Москву и вернулся в Сухум, где провел совещание с руководителями силовых структур, Правительства и Администрации президента.

Дмитрий Дбар обратился к главе государства с просьбой отстранить его и подчиненных, которые имеют отношение к случившемуся, на время проведения расследования. Он также выразил надежду, что депутаты, принимавшие участие в этом инциденте, поступят аналогично.

Бжания принял предложение Дбар и назначил и.о. министра внутренних дел Руслана Ажиба. Он также распорядился обеспечить все необходимые меры безопасности у комплекса правительственных зданий, так как 4 сентября Парламенту предстоит принять решение по обсуждаемому вопросу.

Коронавирус и последствия

По данным за 2 октября, с начала пандемии коронавируса 27948 человек, 22805 из которых выздоровели и 419 умерли.

29 сентября на карантин закрыли одну из самых больших школ страны – среднюю школу №10. Карантин там продлится до 5 октября.

Санитарно-эпидемиологическая служба в ходе мониторинга за заболеваемостью COVID-19 в общеобразовательных школах столицы выявила, что в средней школе №10 с 1 по 28 сентября заболели новой коронавирусной инфекцией семь педагогов, одна медсестра, 26 учащихся. Кроме того, на самоизоляции по причине болезни находятся 1 педагог и 23 учащихся.

С 25 сентября зафиксирован рост заболеваемости – выявлено четыре больных учащихся в трех разных классах.

Доплаты к пенсиям

На минувшей неделе Правительство Абхазии приняло постановление об увеличении доплат к пенсиям гражданам республики, не являющимся получателями пенсий иного государства.

Выплаты начнутся с 1 октября 2021 года. На финансирование доплат с октября по декабрь 2021 года потребуется 13 миллионов 109 тысяч рублей.

на 1000 рублей повышается доплата к пенсиям пенсионерам, имеющим звания "народный…", "заслуженный работник…", пенсионерам, работавшим на подземных работах (шахтерам);

на 600 рублей повысится доплата лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи);

на 500 рублей повысится доплата пенсионерам по возрасту, пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, инвалидам труда I, II и III групп;

на 250 рублей увеличится доплата пенсионерам, получающим социальные пенсии по возрасту и по инвалидности.

Отставка судьи Верховного суда

В среду 27 сентября квалификационная коллегия судей Абхазии приняла единогласное решение о принятии отставки председателя Верховного суда Мананы Делба, которая занимала этот пост с декабря 2018 года.

Рекорды в курортной сфере

Абхазия в период курортного сезона 2021 года стала самой популярной страной для отдыха среди Россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ВЦИОМ.

Республика обогнала по числу туристов из России такие зарубежные направления, как Турция, Кипр, Казахстан, Армения и Белоруссия.

При этом Абхазия возглавляет этот список второй год подряд. В 2020 году в топ-5 направлений вошли Абхазия, Турция, Латвия, Литва, Эстония.

В интервью Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка сообщил, что этот объект в нынешнем году посетили 600 000 человек. Он подчеркнул, что это рекордный показатель с 2000 года, когда въезд на территорию нацпарка стал платным.

Турнир лучников

В этнопарке "Апсны" в селе Мгудзырхуа Гудаутского района 29 сентября прошел турнир среди лучников, приуроченный ко Дню Победы и Независимости Абхазии. В состязаниях участвовало около 20 человек, среди которых были профессиональные стрелки, входящие в клуб лучников "Афырхы", и просто любители.

Члены клуба "Афырхы" испытали свои навыки в четырех дисциплинах – стрельба на дистанцию от 15 до 75 метров, стрельба по "абхазской мишени" (прямоугольная мишень в форме человека - прим.), стрельба на дальность и стрельба по "абхазской мишени" на расстоянии в 30 метрах от нее.

Для девушек организаторы предусмотрели и отдельную дисциплину по стрельбе на точность в 30 метрах от цели.

По набранным баллам первое место среди членов клуба лучников занял его руководитель Адгур Какоба, второе место за Еленой Лабахуа, третье место досталось семнадцатилетнему Данилу Кушба.

В стрельбе на дистанции в 75 метров победил Вахтанг Гвинджия. Он был единственным, кто поразил цель на таком расстоянии.

В состязаниях между девушками "золото" завоевала Илона Квициния, "серебро" взяла Амра Аджинджал и "бронзу" – Елена Лабахуа.

Дальше всех пустил стрелу Батал Джапуа. Только у него в руках был традиционный абхазский лук. Его рекорд на соревнованиях составил 210 метров. Второе и третье места занял Валерий Берзения, чьи стрелы пролетели 204 и 201 метр.