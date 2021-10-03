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ВРИО министра внутренних дел Абхазии провел совещание по обеспечению правопорядка

© Foto / facebook / Милиция Абхазии
В Абхазии
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Темы:
Стрельба в Сухуме 30 сентября (20)
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Глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар отстранен от службы по собственному желанию на время расследования резонансного инцидента со стрельбой в Сухуме 30 сентября.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Абхазии Руслан Ажиба обсудил с правоохранителями вопросы организации обеспечения общественного порядка и безопасности в стране. Об этом сообщает МВД на Facebook.

© Sputnik / Леон Адлейба
Бжания поручил усилить безопасность у комплекса правительственных зданий

Ранее сегодня президент Абхазии Аслан Бжания поручил усилить меры безопасности в столице, в связи с проведением внеочередного заседания Парламента и анонсированным митингом оппозиции.

ВРИО министра внутренних дел в рабочем порядке дал ряд служебных поручений для профилактики административных правонарушений, сотрудникам ГАИ были даны указания по обеспечению правопорядка на дорогах республики.

"Главная задача сотрудников МВД Абхазии – не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности наших граждан" - отметил Ажиба.

В воскресенье 3 октября глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время расследования резонансного инцидента со стрельбой в Сухуме 30 сентября.

Темы:
Стрельба в Сухуме 30 сентября (20)

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