ВРИО министра внутренних дел Абхазии провел совещание по обеспечению правопорядка

Глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар отстранен от службы по собственному желанию на время расследования резонансного инцидента со стрельбой в Сухуме 30 сентября.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Абхазии Руслан Ажиба обсудил с правоохранителями вопросы организации обеспечения общественного порядка и безопасности в стране. Об этом сообщает МВД на Facebook.

Ранее сегодня президент Абхазии Аслан Бжания поручил усилить меры безопасности в столице, в связи с проведением внеочередного заседания Парламента и анонсированным митингом оппозиции.

ВРИО министра внутренних дел в рабочем порядке дал ряд служебных поручений для профилактики административных правонарушений, сотрудникам ГАИ были даны указания по обеспечению правопорядка на дорогах республики.

"Главная задача сотрудников МВД Абхазии – не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности наших граждан" - отметил Ажиба.

В воскресенье 3 октября глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время расследования резонансного инцидента со стрельбой в Сухуме 30 сентября.