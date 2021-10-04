Генеральный прокурор пришел на совещание в Парламент

В Парламенте Абхазии проходит рабочее совещание, после которого, возможно, состоится заседание сессии.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба пришел на рабочее совещание Парламента, сообщает с места корреспондент Sputnik.

Совещание началось без участия представителей Генпрокуратуры, однако спикер Валерий Кварчия попросил их пригласить.

Через минут 15 в зал заседания пришли генеральный прокурор и его заместитель Руслан Тыркба.

У комплекса правительственных зданий Абхазии с утра собрались силовики. В Парламенте в понедельник должно состояться внеочередное заседание сессии.

Конфликт между депутатом Гарри Кокая, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа и сотрудниками МВД произошел на набережной Сухума вечером 30 сентября. Генпрокуратура проводит процессуальную проверку этого инцидента.

Позже, в ночь с 30 сентября на 1 октября, по сообщению пресс-службы МВД, депутат Алмасхан Ардзинба подъехал к зданию ведомства и произвел 20 выстрелов из незаконно приобретенного и хранимого при себе автомата Калашникова, после чего скрылся с места.

На время проведения расследования сотрудники милиции, участвовавшие в инциденте, отстранены. Глава государства, прервавший свой визит в Москву, также принял временную отставку главы МВД Дмитрия Дбар. Министр выразил надежду, что депутаты, участвовавшие в данном инциденте, поступят аналогично.

3 октября в ходе пресс-конференция председатель "Аруаа" Тимур Гулиа призвал общественность выйти на протестный митинг у здания Парламента 4 октября в 11:00.

По приказу президента республики из-за внеочередного заседания Парламента и намечающегося в 11:00 митинга ветеранов в столице усиливают меры безопасности.