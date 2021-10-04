Кварчия дал оценку предпринятым мерам по инциденту с ветеранами войны

На время проведения расследования сотрудники милиции, участвовавшие в инциденте, отстранены. Глава государства также принял временную отставку министра ВД Дмитрия Дбар.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Предпринятые меры по ситуации с конфликтом между ветеранами Отечественной войны народа Абхазии и сотрудниками милиции достаточны, чтобы разобраться в ситуации объективно, заявил на рабочем совещании в Парламенте спикер Валерий Кварчия.

"Есть товарищи, которые требуют отставки министра внутренних дел и его зама, но, я лично считаю, что то, что уже сделано (глава МВД временно отстранен от занимаемой должности – прим.), достаточно для того, чтобы разобраться в ситуации объективно", – сказал Валерий Кварчия.

Спикер призвал ограничиться текстом постановления, которое не было принято депутатами на внеочередном заседании 1 октября.

Конфликт между депутатом Гарри Кокая, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа и сотрудниками МВД произошел на набережной Сухума вечером 30 сентября. Генпрокуратура проводит процессуальную проверку этого инцидента.

Позже, в ночь с 30 сентября на 1 октября, по сообщению пресс-службы МВД, депутат Алмасхан Ардзинба подъехал к зданию ведомства и произвел 20 выстрелов из незаконно приобретенного и хранимого при себе автомата Калашникова, после чего скрылся с места.

На время проведения расследования сотрудники милиции, участвовавшие в инциденте, отстранены. Глава государства, прервавший свой визит в Москву, также принял временную отставку главы МВД Дмитрия Дбар. Министр выразил надежду, что депутаты, участвовавшие в данном инциденте, поступят аналогично.