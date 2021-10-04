Натали Смыр выступила против снятия неприкосновенности с депутатов

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Депутат Парламента Натали Смыр заявила, что выступит категорически против снятия неприкосновенности с депутатов. Об этом она заявила в ходе рабочего совещания.

Она выразила несогласие с действиями своего коллеги Гарри Кокая, однако подчеркнула, что "ветеранов Отечественной войны бить было нельзя ни в коем случае".

Решение президента об отстранении руководства МВД она назвала правильным.

На рабочем совещании в Парламенте присутствуют генеральный прокурор Адугр Агрба, его заместитель Руслан Тыркба и председатель СГБ Роберт Киут.

Конфликт между депутатом Гарри Кокая, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа и сотрудниками МВД произошел на набережной Сухума вечером 30 сентября. Генпрокуратура проводит процессуальную проверку этого инцидента.

Позже, в ночь с 30 сентября на 1 октября, по сообщению пресс-службы МВД, депутат Алмасхан Ардзинба подъехал к зданию ведомства и произвел 20 выстрелов из незаконно приобретенного и хранимого при себе автомата Калашникова, после чего скрылся с места.

На время проведения расследования сотрудники милиции, участвовавшие в инциденте, отстранены. Глава государства, прервавший свой визит в Москву, также принял временную отставку главы МВД Дмитрия Дбар. Министр выразил надежду, что депутаты, участвовавшие в данном инциденте, поступят аналогично.