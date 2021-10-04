Алмасхан Ардзинба: никакой стрельбы или обстрела в отношении здания МВД не было

Пресс-служба МВД Абхазии ранее сообщала, что депутат Алмасхан Ардзинба в ночь с 30 сентября на 1 октября подъехал к зданию ведомства и произвел 20 выстрелов из автомата Калашникова, после чего скрылся с места.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Никакой стрельбы в сторону здания МВД не было, заявил депутат Парламента Алмасхан Ардзинба на рабочем совещании в Парламенте.

"Никакой стрельбы или обстрела, назовите, как хотите, в отношении здания МВД не было", – заявил Ардзинба.

Он отметил, что о ситуации, которая произошла в ночь с 30 на 1 октября, страна знает из социальных сетей и сообщения пресс-службы МВД Абхазии.

"Вы знаете, выглядело все за эти несколько дней очень некрасиво, я даже особо не комментировал, сложилось впечатление, как будто кто-то хочет от реальной проблемы увести нас в другое направление", – добавил депутат.

В ночь с 30 сентября на 1 октября, по сообщению пресс-службы МВД, депутат Алмасхан Ардзинба подъехал к зданию ведомства и произвел 20 выстрелов из незаконно приобретенного и хранимого при себе автомата Калашникова, после чего скрылся с места.