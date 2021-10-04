"Поддался эмоциям": депутат Кокая рассказал о стрельбе на набережной Сухума

Гарри Кокая заявил, что сотрудничает со следствием и не планирует пользоваться своей депутатской неприкосновенностью.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Депутат Парламента Гарри Кокая объяснил стрельбу на набережной Сухума, выступая на рабочем совещании.

По его словам, 30 сентября во время празднования Дня Победы и Независимости он поддался эмоциям и выстрелил в воздух на набережной Сухума.

"Хочу в первую очередь принести свои извинения перед своими избирателями, народом за такое нарушение этики. Я согласен с тем, что не должен был так поступать, это некрасиво, это нехорошо, нарушение депутатской этики. Я, возможно, поддался эмоциям и чувствам, в окружении ветеранов, которых я уважаю и люблю, произошел этот инцидент", – пояснил он.

Кокая заявил, что готов в полной мере нести ответственность и не собирается "пользоваться депутатской неприкосновенностью".

"Я сотрудничаю с органами дознания и прокуратуры, и показания даю, я не отказываюсь приходить. В этом плане никаких препятствий не оказываю, не пользуюсь своей неприкосновенностью. Никаких полномочий повлиять на ход следствия в этом вопросе я не имею", – подчеркнул Кокая.

Говоря о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии, которые были избиты вместе с депутатом, Кокая отметил, что они оскорблены поступком сотрудников милиции.

"Они были оскорблены. Они уже физически не такие крепкие, как 30 лет назад, когда взяли оружие и защищали это государство ради того, чтобы абхазская милиция существовала", – сказал он.

После своего выступления Гарри Кокая покинул совещание, отметив, что в дальнейшем заседании коллег не будет участвовать.

Конфликт между депутатом Гарри Кокая, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа и сотрудниками МВД произошел на набережной Сухума вечером 30 сентября. Генпрокуратура проводит процессуальную проверку этого инцидента.

На время проведения расследования сотрудники милиции, участвовавшие в инциденте, отстранены. Глава государства, прервавший свой визит в Москву, также принял временную отставку главы МВД Дмитрия Дбар. Министр выразил надежду, что депутаты, участвовавшие в данном инциденте, поступят аналогично.