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В Парламенте завершилось рабочее совещание по инциденту с ветеранами войны

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В понедельник 4 октября в Парламенте проходило рабочее совещание по инциденту с участием ветеранов войны народа Абхазии, депутатов и сотрудников милиции.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Рабочее совещание по инциденту с участием ветеранов войны народа Абхазии, депутатов и сотрудников милиции завершилось в Парламенте.

Как ранее на совещании заявил генпрокурор Адгур Агрба, проверка инцидента займет около 15 дней, однако Агрба добавил, что оставляет за собой право, в соответствии с законом, продлевать срок проверки, чтобы были собраны все необходимые материалы и дана полноценная правовая оценка.

"Если мы посчитаем, что 15 дней недостаточно, то я буду продлевать проверку. Никаких преждевременных решений Прокуратура выносить не будет. Но есть еще и разумные сроки, мы постараемся в короткие сроки принять решение", - отметил Агрба.

Депутат Леонид Чамагуа предложил пригласить генпрокурора в Парламент с промежуточными результатами в пятницу или понедельник, чтобы люди понимали, что дело не пущено на самотек.

На совещании также прозвучало мнение, что в течение 15 дней, пока прокуратура будет проводить проверку, парламентарии со своей стороны будут решать некоторые вопросы по снятию напряжения, в том числе говорить с фамилиями, которые участвовали в конфликте.

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