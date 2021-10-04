Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 октября

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Во вторник 5 октября в Абхазии ожидается облачная погода из-за атмосферного фронта с юга, погода неустойчива, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии Абхазии.

Атмосферное давление повышенное, 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +13°С до +18°С.

Температура морской воды +21°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.