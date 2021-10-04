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Часть Сухума останется без воды во вторник 5 октября

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Прорыв водопроводной трубы станет причиной аварийного прекращения подачи питьевой воды в части Сухума.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена в Новом районе Сухума с 00:00 до 19:00 во вторник 5 октября. Об этом сообщает "Водоканал". 

Воды не будет из-за прорыва водопроводной трубы по адресу Массив Гумиста, 13.

Коммунальщики будут проводить ремонтные работы в течение всего дня.

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