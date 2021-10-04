Часть Сухума останется без воды во вторник 5 октября

Прорыв водопроводной трубы станет причиной аварийного прекращения подачи питьевой воды в части Сухума.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена в Новом районе Сухума с 00:00 до 19:00 во вторник 5 октября. Об этом сообщает "Водоканал".
Воды не будет из-за прорыва водопроводной трубы по адресу Массив Гумиста, 13.
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Sputnikabkhazia
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