Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 28120 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23106 человек.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Два пациента с COVID-19, мужчина 61 года и женщина 70 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 172 человек из 733 протестированных в Абхазии.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 33 пациента, в тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния СOVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ – 16, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 78 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.