23:40 04 Октября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.92
  • EUR84.46
Поиск

Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
29101
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/16/1031148746.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20211004/1033348066/Dva-patsienta-s-COVID-19-skonchalis-v-Gudautskom-gospitale.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 28120 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23106 человек.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Два пациента с COVID-19, мужчина 61 года и женщина 70 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. 

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 172 человек из 733 протестированных в Абхазии. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 33 пациента, в тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
СOVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ – 16, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 78 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Митинг у Парламента Абхазии
"Праздничный" инцидент: к чему пришли депутаты
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться