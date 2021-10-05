Еще один шанс: "Ашана" открыл сбор средств на лечение Асланы Джинджолия

СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил о сборе средств для проведения операции своей подопечной Асланы Джинджолия.

В течение семи лет на лечение Асланы, которой врачи поставили диагноз несовершенный диагенез, было открыто 23 сбора. Девочка проходила все курсы в московской клинике. За все время Аслане было сделано четыре операции по установлению штифтов на обе ноги, а также были проведены курсы лечения медикаментозной терапии по укреплению костей.

"В этой жизни очень много вещей, которые не заслуживают ни нашего внимания, ни нашего участия, но в суете насыщенной жизни мы об этом забываем, отвлекаемся, распыляемся. Мы забываем о том, что есть действительно ситуации, в которых без нас никак, есть истории, в которых мы нужны как никогда, история Асланы Джинджолия одна из таких", – сказала член попечительского совета КБФ "Ашана" Элеонора Гилоян

В июне 2021 года, когда Аслана очередной раз проходила обследование, наблюдающий врач рассказала маме о необходимости заменить старый штифт на новый. Это объясняется тем, что девочка растет и для комфортного передвижения ей необходимо установление нового штифта диаметром больше.

"Уже 23 раза мы давали ей шанс, надежду, помогали ей и давали какую-то уверенность, что она не одна, а что у нее есть большая семья размером во всю страну. Я считаю, что если у нас есть такая супер способность давать людям шанс, то большая глупость этим не пользоваться. Я хочу призвать, попросить в очередной раз помочь Аслане Джинджолия", – отметила Гилоян.

Сама девочка говорит, что когда станет взрослой, то она овладеет профессией врача и будет помогать людям восстанавливать здоровье. На вопрос о том, почему она хочет быть врачом, она ответила: "Потому что мне помогают".

Аслана делает упражнения в Детском реабилитационном центре, реаниматолог Ахра Чиковани подчеркнул, что сейчас девочке остро необходимо сделать операцию по замене телескопического штифта.

"Мы не можем делать много упражнений, потому что штифт согнулся. Мы с ней работаем уже четыре года, динамика хорошая, она выросла из этого штифта, его уже нужно заменить", – сказал он.

Мама Асланы Фатима Ласурия обратилась с просьбой к населению страны оказать помощь.

© Sputnik / Томас Тхайцук Подопечная фонда "Ашана" Аслана Джинджолия с мамой

"В Абхазии много добрых людей, которые помогают, еще раз обращаюсь к вам с просьбой о помощи", – отметила она.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".