Гномы, крадущие монеты: что появится у Музея денег в Сухуме

СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Питьевой фонтан появится у Музея денег Банка Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия автор проекта, художник и скульптор Архип Лабахуа.
Для автора это не первая работа на подобную тему, ему также принадлежит скульптура "Гнома с Деньгоделателькой" у здания Сбербанка Абхазии, которая была установлена в 2013 году.
"Это не спонсорский проект, а заказ музея. Поскольку фонтан будет находиться в трех метрах от музея, на клумбе напротив, то можно смело сказать, что это очередная городская работа. Она очень забавная, гномы похищают монеты из кувшина, сюжет я подсмотрел непосредственно в музее. Когда они обратились с просьбой, у меня было два-три варианта, но в очередной раз я зашел в музей для вдохновения и вдруг увидел то, с чего нужно начать", – рассказал Лабахуа.
В экспозиции музея он увидел разбитый античный кувшин с вывалившимися монетами.
"Так делают во многих музеях, потому что очень часто находят разбитые или целые кувшины с монетами внутри. То есть в далекие времена это было что-то вроде сейфа, люди накапливали монеты и хранили их. Я подумал, боже мой, какая прелесть, вот оно, вот готовый фонтанчик. Но в моем случае, этот кувшин немного увеличен, а монеты, которые вывалились, не безликие, стертые от времени, это копии мною вылепленные реальных исторических монет, их девять штук. Они в два-три раза увеличены, чтобы тот кто подходит выпить воды, заинтересовался, посмотрел", – заметил он.
Питьевой фонтан практически готов, осталось только его смонтировать, на это может уйти неделя или полторы недели, сказал скульптор.
Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме 14 мая. Его строительство проходило с 2019 года. В музее представлены монеты, относящиеся к различным периодам истории Абхазии. Там можно увидеть монеты средневекового периода, византийские монеты, монеты арабского халифата, османской империи, российской империи и так далее. Всего в музее представлено около пятисот экспонатов.
Архип Лабахуа - художник, скульптор, дизайнер, изобретатель, любитель перфомансов. Он автор бронзовых скульптур, установленных на сухумской набережной. Это вылитые в бронзе герои рассказов Искандера "Чик с курицей в руках", "Ника с патефоном", старик из сказки "Тачкум и великан", "Пингвин–философ", ему принадлежит также скульптура "Гнома с Деньгоделателькой" у здания Сбербанка Абхазии.
- "Пингвин-философ" работа Архипа Лабахуа© Sputnik / Томас Тхайцук
- Скульптура "Ника с патефоном"© Sputnik / Илона Хварцкия
- Скульптура "Чик с курицей в руках"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Скульптура "Гнома с Деньгоделателькой"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Скульптура "Тачкум" на набережной Махаджиров© Sputnik / Томас Тхайцук