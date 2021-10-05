Гномы, крадущие монеты: что появится у Музея денег в Сухуме

В Музее денег Банка Абхазии, который открылся в мае этого года, представлено более 500 экспонатов.

СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Питьевой фонтан появится у Музея денег Банка Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия автор проекта, художник и скульптор Архип Лабахуа.

Для автора это не первая работа на подобную тему, ему также принадлежит скульптура "Гнома с Деньгоделателькой" у здания Сбербанка Абхазии, которая была установлена в 2013 году.

"Это не спонсорский проект, а заказ музея. Поскольку фонтан будет находиться в трех метрах от музея, на клумбе напротив, то можно смело сказать, что это очередная городская работа. Она очень забавная, гномы похищают монеты из кувшина, сюжет я подсмотрел непосредственно в музее. Когда они обратились с просьбой, у меня было два-три варианта, но в очередной раз я зашел в музей для вдохновения и вдруг увидел то, с чего нужно начать", – рассказал Лабахуа.

В экспозиции музея он увидел разбитый античный кувшин с вывалившимися монетами.

"Так делают во многих музеях, потому что очень часто находят разбитые или целые кувшины с монетами внутри. То есть в далекие времена это было что-то вроде сейфа, люди накапливали монеты и хранили их. Я подумал, боже мой, какая прелесть, вот оно, вот готовый фонтанчик. Но в моем случае, этот кувшин немного увеличен, а монеты, которые вывалились, не безликие, стертые от времени, это копии мною вылепленные реальных исторических монет, их девять штук. Они в два-три раза увеличены, чтобы тот кто подходит выпить воды, заинтересовался, посмотрел", – заметил он.

© Foto / предоставил Архип Лабахуа Фрагмент фонтана "Похищение Ацанами монеты"

Питьевой фонтан практически готов, осталось только его смонтировать, на это может уйти неделя или полторы недели, сказал скульптор.

Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме 14 мая. Его строительство проходило с 2019 года. В музее представлены монеты, относящиеся к различным периодам истории Абхазии. Там можно увидеть монеты средневекового периода, византийские монеты, монеты арабского халифата, османской империи, российской империи и так далее. Всего в музее представлено около пятисот экспонатов.

Архип Лабахуа - художник, скульптор, дизайнер, изобретатель, любитель перфомансов. Он автор бронзовых скульптур, установленных на сухумской набережной. Это вылитые в бронзе герои рассказов Искандера "Чик с курицей в руках", "Ника с патефоном", старик из сказки "Тачкум и великан", "Пингвин–философ", ему принадлежит также скульптура "Гнома с Деньгоделателькой" у здания Сбербанка Абхазии.