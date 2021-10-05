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Часть Абхазии осталась без света

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (467)
133320
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Sputnik Абхазия
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На воздушной линии "Шешелети-2" произошло аварийное отключение, энергетики работают на месте.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Очамчырский, Гулрыпшский районы и восточная часть Сухум остались без света во вторник 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

Подача электроэнергии ограничена из-за аварийного отключения ВЛ "Шешелети-2".

Аварийные бригады приступили к ликвидации аварии.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (467)

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