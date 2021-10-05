Часть Абхазии осталась без света

На воздушной линии "Шешелети-2" произошло аварийное отключение, энергетики работают на месте.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Очамчырский, Гулрыпшский районы и восточная часть Сухум остались без света во вторник 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Подача электроэнергии ограничена из-за аварийного отключения ВЛ "Шешелети-2".
Аварийные бригады приступили к ликвидации аварии.
Национальная платежная система Абхазии "АПРА" и российская платежная система "Мир" интегрированы.
Французская социологическая компания IFop провела опрос для международного информационного агентства и радио Sputnik среди европейцев, что они думают о последствиях вывода американских войск из Афганистана.
В День Победы, 30 сентября, на набережной Сухума произошел инцидент с участием депутата Парламента, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и сотрудников милиции.
Sputnikabkhazia
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik