Более 150 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 28276 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23150 человек.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 156 человек из 672 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 пациента, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести.

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В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 82 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.