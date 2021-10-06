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Обвиняемые в хищениях сотрудники администрации села Хашта возместили ущерб

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Абхазии
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В конце сентября прокуратура возбудила уголовные дела в отношении руководства и бригадира администрации села Хашта Галского района по факту мошенничества с использованием служебного положения и служебного подлога.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Заместитель главы администрации села Хашта Галского района Джамбул Гамисония и бригадир первой бригады этого села Рамаз Гиделия полностью погасили присвоенную денежную сумму, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

Уголовные дела в отношении Гамисония и Гиделия были возбуждены по факту мошенничества с использованием служебного положения и служебного подлога.

Задержанный 27 сентября по подозрению в хищениях экс-глава села Хашта Беслан Туркия к настоящему моменту возместил ущерб частично. Ранее он признался в присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения, речь идет о сумме в 660 147 рублей.

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