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Часть Абхазии осталась без света из-за ремонта воздушной линии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (468)
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Sputnik Абхазия
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На воздушной линии "Шешелети-1" накануне произошло аварийное отключение, энергетики занялись ремонтными работами.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Очамчырский и Гулрыпшский районы, а также восточная часть Сухума останутся без света до 13:00 в среду 6 октября, сообщает "Черноморэнерго".

"Сегодня с 11:00 до 13:00 в связи с ремонтными работами будет отключена ВЛ "Шешелети-1", – отмечается в сообщении.

Накануне на воздушной линии "Шешелети-1" произошла авария, для ее ликвидацией на место выехала аварийная бригада.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (468)

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