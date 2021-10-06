Часть Абхазии осталась без света из-за ремонта воздушной линии

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Очамчырский и Гулрыпшский районы, а также восточная часть Сухума останутся без света до 13:00 в среду 6 октября, сообщает "Черноморэнерго".

"Сегодня с 11:00 до 13:00 в связи с ремонтными работами будет отключена ВЛ "Шешелети-1", – отмечается в сообщении.

Накануне на воздушной линии "Шешелети-1" произошла авария, для ее ликвидацией на место выехала аварийная бригада.