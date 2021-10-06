15:28 06 Октября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.57
  • EUR83.93
Поиск

В Гагре отметили День освобождения города от грузинских войск

© Sputnik / Саида Жиба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
240 0 0
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/0a/06/1033360045.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20211006/1033359642/V-Gagre-otmetili-Den-osvobozhdeniya-goroda-ot-gruzinskikh-voysk.html

Шестого октября 1992 года в ходе Отечественной войны народа Абхазии народное ополчение и добровольцы освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии и водрузили национальный флаг на границе по реке Псоу.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадри Есиава. В Гагре отметили День освобождения города от грузинских войск в среду 6 октября.

Как рассказала заведующая отделом культуры администрации Гагрского района Мадина Бганба, у мемориала погибшим в Отечественной войне народа Абхазии прошли церемония возложение цветов и памятный митинг с участием руководства района, ветеранов войны, сотрудников государственных организаций, общественности и старшеклассников абхазской средней школы №1.

© Sputnik / Саида Жиба
День освобождение Гагрского района

Вечером 6 октября в 20:00 на гагрской набережной у колеса обозрения дадут праздничный салют.

Шестого октября 1992 года в ходе Отечественной войны народа Абхазии народное ополчение и добровольцы освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии и водрузили национальный флаг на границе по реке Псоу.

Освобождение Гагрского района дало возможность выхода к границе с Россией, что в итоге повлияло на весь ход войны.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Митинг у Парламента Абхазии
Активная фаза российско-монгольского учения "Селенга-2021"
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться