Шестого октября 1992 года в ходе Отечественной войны народа Абхазии народное ополчение и добровольцы освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии и водрузили национальный флаг на границе по реке Псоу.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадри Есиава. В Гагре отметили День освобождения города от грузинских войск в среду 6 октября.

Как рассказала заведующая отделом культуры администрации Гагрского района Мадина Бганба, у мемориала погибшим в Отечественной войне народа Абхазии прошли церемония возложение цветов и памятный митинг с участием руководства района, ветеранов войны, сотрудников государственных организаций, общественности и старшеклассников абхазской средней школы №1.

© Sputnik / Саида Жиба День освобождение Гагрского района

Вечером 6 октября в 20:00 на гагрской набережной у колеса обозрения дадут праздничный салют.

Шестого октября 1992 года в ходе Отечественной войны народа Абхазии народное ополчение и добровольцы освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии и водрузили национальный флаг на границе по реке Псоу.

Освобождение Гагрского района дало возможность выхода к границе с Россией, что в итоге повлияло на весь ход войны.