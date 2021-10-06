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Аслан Бжания поздравил граждан с 29-й годовщиной освобождения Гагры

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Шестого октября 1992 года в ходе Отечественной войны народа Абхазии народное ополчение и добровольцы освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии и водрузили национальный флаг на границе по реке Псоу.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил граждан с 29-й годовщиной со Дня освобождения Гагры от грузинских оккупантов, сообщает пресс-служба главы государства.

© Sputnik / Саида Жиба
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"Дорогие гагрцы, дорогие жители Республики Абхазия! Примите искренние поздравления с 29-й годовщиной со дня освобождения Гагры от грузинских оккупантов. Эта дата навсегда останется в истории Абхазии", – говорится в тексте поздравления.

Военное и моральное значение победы, одержанной абхазскими бойцами 6 октября 1992 года трудно переоценить, так как именно она переломила ход Отечественной войны, воодушевила наш народ, укрепила уверенность в окончательной победе над врагом, отметил президент.

"Мы преклоняем головы перед памятью доблестных защитников Родины. Вечная память Героям, огромная благодарность матерям и отцам, выдержавшим суровые испытания и горечь тяжелых утрат", – подчеркнул Бжания.

Он пожелал жителям Гагрского района процветания, мира, а всей Абхазии - благополучия.

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