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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (211)
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Tерритория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо- запада.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. В четверг 7 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 8 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +14°С до +19°С.

Температура морской воды +21°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 80%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (211)

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