Мина времен Отечественной войны народа Абхазии обнаружена в Сухуме

Мину времен Отечественной войны народа Абхазии обнаружили на частном приусадебном участке на улице Гумистинская в Сухуме.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. В Сухуме была найдена 120-миллиметровая минометная мина времен Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов, сообщает МЧС Абхазии.

Ведомство получило сообщение о находке в 13:40 в среду. После чего сотрудники пиротехнического отдела МЧС прибыли по адресу и забрали мину для ее дальнейшей утилизации.

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года, когда войска Госсовета Грузии напали на Сухум. Война продлилась 413 дней и окончилась победой Абхазии 30 сентября 1993 года, унеся жизни около трех с половиной тысяч человек.