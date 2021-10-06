Охота на учебники: как в Абхазии продают книги, не предназначенные для этого

Учебники для школ, которые выпускаются в Абхазии, не подлежат продаже, Министерство просвещения и языковой политики распределят их по районам страны. Но время от времени в социальных сетях, в книжных магазинах и на рынке их можно увидеть в продаже с печатью "Бесплатно".

О том, с какими проблемами сталкиваются родители с поиском и покупкой учебников, по какой схеме книги, не подлежащие продаже, появляются на прилавках, и что об этом думает Министерство просвещения, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

"Бесплатные" учебники

Учебники для школ, которые выпускаются по заказу Министерства просвещения и языковой политики Абхазии, должны быть бесплатными. Их распределяют по школам республики, но каким-то образом книги, не предназначенные для продажи, появляются на прилавках, родителям приходится искать их, чтобы купить.

Для того, чтобы убедиться в этом, мы отправились на Центральный рынок Сухума. Недалеко от входа на рынок продают канцелярские принадлежности и учебники разных классов. Немного поискав среди них, удалось обнаружить книги по русскому языку для седьмого класса и по русской литературе 10 класса.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Учебник русской литературы

На учебниках несколько штампов, которые гласят о том, что они принадлежат Минпросвещения, указаны школы и самое главное стоит печать "Бесплатно". Это означает, что учебники изданы в Абхазии, и они не должны находиться в продаже. Цены на книги разнятся, некоторые стоят 350-400 рублей, другие по 600 и больше.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Учебник русского языка

На вопрос о том, кто приносит учебники, продавщица ответила – "я не знаю, кто они, приносят, я их продаю". Чтобы выяснить почему так происходит, мы обратились в Минпросвещения.

Начальник отдела по связям с общественностью Минпросвещения Аслан Кутелия сообщил, что Министерство просвещения и языковой политики ежегодно в начале учебного процесса, раздает начальным классам учебники в абхазских школах – это книги на абхазском языке. Старшие классы также обеспечиваются книгами – абхазская литература, абхазский язык и теми книгами, авторские права которых выкуплены министерством.

"Это и русская литература (учебник - прим.), некоторые части которого выпускаются у нас, русский язык, то есть существует ограниченное количество, авторские права, которых мы смогли купить и они у нас выпускаются. Эти книги бесплатно выдаются отделам образования, районным управлениям образования. В последующем они уже доставляют их по школам", - говорит он.

Мама школьницы, ведущая радио Sputnik Наала Мукба отмечает, что проблема с учебниками начинается с пятого класса.

"Мы ищем книги, заказываем, покупаем, подходят любые варианты, берем и не новые учебники. Сейчас октябрь и я до сих пор не смогла купить несколько книг своей дочке, которая учится в седьмом классе, потому, что идет настоящая охота на учебники. Нужно караулить книжные магазины, социальные сети, в общем, покупает тот, кто успел, у меня нет времени с утра искать на рынке и магазинах, захожу когда есть время, но пока удача мне не улыбнулась", - объясняет она.

Специалист Минпросвещения Аслан Кутелия обращает внимание на то, что сложившаяся ситуация – это ответственность как ученика, родителей так и самих библиотекарей и школ.

"К сожалению, не все дети сдают книги в библиотеки по окончании учебного года. В социальных сетях появляются объявления о продаже книг, в которых стоят печати министерства, библиотек, школ. Министерство просвещения и языковой политики в этом направлении старается контролировать, регулировать, но, к сожалению, нет никаких рычагов. В дальнейшем этот вопрос будет прорабатываться, чтобы контролировать книги, выданные библиотеками бесплатно, чтобы они не были в продаже", - рассказал он о ситуации.

Для Наалы Мукба стало настоящим испытанием найти книгу по русской литературе, которая выпускается в республике, и которая по идее должна быть бесплатной.

"Нужен учебник по русской литературе, которого нет, в нашем классе было всего несколько учебников, кто успел, их забрал, нам не достался. Мы выкручиваемся так, в книжках есть отдельные произведения авторов, либо находим в интернете, потом делаем конспекты", - поделилась она.

Мама школьницы пыталась найти учебник на рынке, так как слышала о том, что там иногда появляются книги с печатями о том, что учебники принадлежат школам.

"Видимо какие-то недобросовестные родители перепродают книги, говорят что потеряли, а потом эти книги каким-то образом оказываются на рынке. Должно же быть какое-то объяснение того, как они попадают на рынок", - недоумевает Мукба.

Жительница Сухума Сусана мать шестиклассницы, ее дочери повезло, она успела взять все книги, но в классе есть ученики, которым они не достались.

"Проблема, конечно, существует. Начиная с пятого класса, мы покупаем книги, которые здесь не выпускают, приходится это делать, но очень странно, что родителям приходится тратиться и на те, которые должны быть бесплатными. Они готовы смириться даже с этим, но часто этих книг просто нет в продаже, или их очень мало и не всем хватает. Например, в классе дочери несколько человек не имеет нужных учебников. Надеюсь, что на эту проблему обратят внимание", - подчеркнула она.

Планы Минпросвещения

Книги, которые выпускают за пределами Абхазии, родителям традиционно приходится покупать. Министерство просвещения и языковой политики планирует изменить эту ситуацию, сообщил начальник отдела по связям с общественностью Минпросвещения Аслан Кутелия.

По его словам, во время поездки министра просвещения и языковой политики в Москву была достигнута договоренность об обеспечении республики учебниками.

"Это учебники для всех учеников Абхазии, более 200 тысяч книг, которые будут розданы в библиотеки школ, чтобы школьники могли ими пользоваться. Вся наша потребность в учебниках будет покрыта и родителям больше не придется покупать книги", - рассказал он.

Кутелия добавил, что к концу учебного года отделы образования запрашивают у школ информацию, делают описи, узнают о потребностях в книгах в той или иной школе. Исходя из этого составляются общие данные о том, какой дефицит книг есть в районах, затем присылают информацию в министерство.

После этого министерство просвещения выдает необходимые книги со своих складов, если же их нет, то запрос отправляется в типографию.