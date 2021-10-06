Таможенные платежи в Абхазии в сентябре превысили план более чем на 70%

По итогам девяти месяцев 2021 года сумма начислений таможенных платежей составила один миллиард 954 тысячи рублей.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Таможенные органы Абхазии выполнили план за сентябрь на 174%, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета.

В сентябре таможенными органами начислено в бюджет республики 284 миллиона 700 тысяч рублей. План же за отчетный месяц составлял 163 миллиона 600 тысяч рублей.

Всего по итогам девяти месяцев 2021 года сумма начислений таможенных платежей составила один миллиард 954 тысячи рублей. План выполнен на 139 %.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года таможенные платежи увеличились на 665 миллионов рублей.