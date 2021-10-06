21:49 06 Октября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.57
  • EUR83.93
Поиск

Таможенные платежи в Абхазии в сентябре превысили план более чем на 70%

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
51 0 0
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/19/1031696090.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20211006/1033365071/Tamozhennye-platezhi-v-Abkhazii-v-sentyabre-prevysili-plan-bolee-chem-na-70.html

По итогам девяти месяцев 2021 года сумма начислений таможенных платежей составила один миллиард 954 тысячи рублей.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Таможенные органы Абхазии выполнили план за сентябрь на 174%, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета.

В сентябре таможенными органами начислено в бюджет республики 284 миллиона 700 тысяч рублей. План же за отчетный месяц составлял 163 миллиона 600 тысяч рублей. 

Всего по итогам девяти месяцев 2021 года сумма начислений таможенных платежей составила один миллиард 954 тысячи рублей. План выполнен на 139 %. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года таможенные платежи увеличились на 665 миллионов рублей.  

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Митинг у Парламента Абхазии
Цели достигнуты: лучшие моменты учения "Запад-2021"
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться