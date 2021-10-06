В Абхазии выявили 65 случаев коронавируса за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день 28341, выздоровели 23335 человек, скончались 421.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за минувшие сутки провели у 297 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 65 из них, сообщает Оперштаб.

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В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 41 пациент, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 11 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 12 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - шесть, в Гагрской ЦРБ – 18, трое в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, состояние 12 расценивается, как тяжелое.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.