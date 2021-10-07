Для большего охвата сборов с июля 2019 года "Ашана" сотрудничает с благотворительной платформой Tooba, которая была основана дагестанцем Рамазаном Меджидовым.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" продолжает сбор средств на покупку ортезов для семи подопечных, сказала в интервью Sputnik руководитель организации Мактина Джинджолия.

Ортезы позволят детям твердо стоять на ногах и помогают уменьшить боль во время передвижений, отметила она. Из необходимых 182 тысяч рублей на данный момент собрано чуть более 92 тысяч. Сбор средств проходит на протяжении двух месяцев с помощью специального приложения Tooba, рассказала Джинджолия.

"Сборы с помощью приложения Tooba ведутся два года. Приложение разработано дагестанскими программистами, там представлено более ста фондов из различных стран мира, которые открывают сборы на различные нужды. Мы проходили верификацию год, прежде чем войти в список фондов, которые собирают пожертвования в приложении. Приложение дает нам возможность параллельно основным сборам, которые ведутся у нас на официальных страницах, открывать еще три сбора одновременно", – отметила она.

На данный момент в приложении Tooba открыто два сбора фонда "Ашана", один из них касается приобретения ортезов для детей.

"Сумма собирается медленно, поэтому мы призываем всех, кто знает о наших сборах, скачивать приложение и находить в поиске – сборы фонда "Ашана". Для этого достаточно ввести слово "Ашана" и все сборы, которые ведет наш фонд, высвечиваются в приложении", – говорит руководитель фонда "Ашана".

С тех пор как фонд использует приложение, удалось собрать более трех миллионов рублей и закрыли более 20 сборов, в том числе на лечение тяжелобольных детей и оказание гуманитарной помощи во время пандемии.

Tooba – бесплатная краудфандинговая платформа для благотворительных фондов, созданная в Дагестане Рамазаном Меджидовым в 2019 году. За три года приложение собрало более 250 миллионов рублей, помощь получили более 60 тысяч человек.

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