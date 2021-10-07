14:44 07 Октября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.29
  • EUR83.61
Поиск

Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с днем рождения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
109 0 0
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/1f/1031554195.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20211007/1033368628/Aslan-Bzhaniya-pozdravil-Vladimira-Putina-s-dnem-rozhdeniya.html

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг 7 октября отмечает свой 69-й день рождения.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

© Sputnik / Alexei Druzhinin
Путину 69: как проводит время президент России без галстука и вне политики
15

"Уважаемый Владимир Владимирович! От имени всего многонационального народа, руководства Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Вы по праву являетесь лидером мирового масштаба и исторического значения. Под Вашим руководством Россия возродилась в качестве Великой державы, играющей ведущую роль в защите мира и безопасности, основополагающих принципов международного права", - говорится в поздравительном письме Бжания.

Президент Абхазии отметил личный вклад Путина в укрепление безопасности, социально-экономического сотрудничества, культурных и гуманитарных связей между Абхазией и Россией. Бжания выразил уверенность, что "при наличии столь прочного фундамента" динамика отношений между народами Абхазии и России будет только нарастать.

Абхазский лидер пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной работе.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде в семье ветерана Великой Отечественной войны.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Путину 69: как проводит время президент России без галстука и вне политики
Дрон заснял масштабное наводнение в китайском городе Ланчжун
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться