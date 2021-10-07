Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с днем рождения

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

"Уважаемый Владимир Владимирович! От имени всего многонационального народа, руководства Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Вы по праву являетесь лидером мирового масштаба и исторического значения. Под Вашим руководством Россия возродилась в качестве Великой державы, играющей ведущую роль в защите мира и безопасности, основополагающих принципов международного права", - говорится в поздравительном письме Бжания.

Президент Абхазии отметил личный вклад Путина в укрепление безопасности, социально-экономического сотрудничества, культурных и гуманитарных связей между Абхазией и Россией. Бжания выразил уверенность, что "при наличии столь прочного фундамента" динамика отношений между народами Абхазии и России будет только нарастать.

Абхазский лидер пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной работе.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде в семье ветерана Великой Отечественной войны.