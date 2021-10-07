Нетрезвый подросток и победа Гагры: "пьяная" дорожная статистика за сентябрь

Согласно данным МВД Абхазии, в сентябре 2021 года сотрудники Госавтоинспекции выписали 7104 протокола за различные нарушения ПДД, что на 15% меньше показателей августа.

По числу выявленных нетрезвых автомобилистов на дорогах Абхазии сентябрь оказался немного спокойнее августа, когда инспекторы выписали 528 протоколов за это правонарушение и побили абсолютный рекорд за все время нашего анализа.

Sputnik

В сентябре 2021 года штрафным санкциям за нетрезвое управление транспортом подверглись 439 автолюбителей. Среди нарушителей 435 мужчин, четыре представительницы прекрасной половины человечества, две из которых были из Сухума, одна из Гудауты и одна гостья из Челябинска.

Вызывает обеспокоенность стабильное попадание в сводки несовершеннолетних автолюбителей в состоянии опьянения – пятый месяц подряд. Самым молодым "лихачом" в прошлом месяце стал 16-летний подросток из Гулрыпшского района, который младше своего "предшественника" в августе на один год.

© Sputnik / Леон Гуния "Пьяная" статистика за сентябрь

Самыми старшими "ценителями" горячительных напитков, попавшими в руки милиционеров с разницей в один день, стали двое 69-летних мужчин из Сухума. Они ровесники "победителя" в возрастной категории "пьяной" статистики месяцем ранее.

Лидером по выписанным штрафам за езду подшофе по-прежнему остается Гагра и ее район. В сентябре там подверглись административному наказанию 122 нетрезвых водителя, что на 36 больше, чем в августе.

© Sputnik / Леон Гуния "Пьяная" статистика за сентябрь

Столица Абхазии поднялась с третьей позиции на вторую, обогнав Очамчыру и Очамчырский район. Всего в Сухуме выписали 98 штрафов за управление автомобилем в состоянии опьянения в сентябре. Это на 45 протоколов больше, чем в Очамчыре.

Третью строчку заняли Гудаута и Гудаутский район, где было выявлено в сентябре 75 нетрезвых автомобилистов. Замыкают наш список Ткуарчалский и Галский районы – по 12 и 13 штрафов за месяц соответственно.

Больше всего штрафов заработали в прошлом месяце водители в возрасте от 35 до 40 лет – 87 протоколов, "серебро" досталось автолюбителям в возрасте от 30 до 35 лет, а "бронзу" взяли те, кому за 50.

© Sputnik / Леон Гуния "Пьяная" статистика за сентябрь

Пройдемся слегка по "пьяному" сентябрьскому календарю. В День знаний 1 сентября не повезло 13 нетрезвым водителям, а в День освобождения Сухума от грузинских захватчиков сотрудники Госавтоинспекции не простили слабость к алкоголю девятерым автомобилистам. День Победы и Независимости, который ежегодно отмечается в республике 30 сентября, не очень приятно закончился для одного подвыпившего автомобилиста.