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Президент Абхазии Аслан Бжания поприветствовал участников Cтрановой конференции

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Девятнадцать организаций русских общин, проживающих в республике, объединились в Координационный союз организаций русских соотечественников Абхазии, ежегодно они подводят итоги работы и намечают дальнейшие планы.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания направил приветственный адрес участникам II Cтрановой конференции, сообщает пресс-служба главы государства.

Обращение Бжания на мероприятии зачитал секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.

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"Уважаемые друзья и участники II Cтрановой конференции! Приветствую вас на ежегодном подведении итогов работы Координационного союза организаций русских соотечественников Абхазии, состоящего из 19 организаций и внесшего большой вклад в объединение соотечественников республики", – говорится в приветствии Бжания.

Президент выразил благодарность участникам конференции за ее работу.

"Русская община Абхазии является неотъемлемой частью нашего общества, и наша общая задача - создать гармонично развивающиеся отношения между всеми этническими группами", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что преимущество Абхазии заключается в мультикультурализме, которое создало уникальное сообщество. Бжания перечислил известных деятелей культуры и классиков русской и мировой литературы, в чьих произведениях в разной степени нашла отражение Абхазия: Чехов, Паустовский, Горький, Искандер, Евтушенко, Симонов, Казакова, Толстой.

"Начиная с 20-х годов, представители русской интеллигенции и бизнеса внесли значительный вклад в развитие нашей страны. Многие архитектурные памятники, созданные в то время, и сегодня украшают города Абхазии. Наша задача не потерять, а развивать наше культурное богатство", – обозначил Бжания приоритеты руководства страны.

Он добавил, что руководство страны нацелено на создание и укрепление гармоничной взаимосвязи между всеми этносами Абхазии, чтобы каждый гражданин Абхазии, "независимо от этнического, конфессионального, гендерного и других различий", чувствовал гордость за гражданскую принадлежность к Республике Абхазия.

В завершении приветственного слова Бжания отметил личный вклад президента России Владимира Путина в укрепление мира и стабильности в Абхазии.

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