Новый способ борьбы с майнингом в Абхазии: что даст закрытие сервисов VPN

Председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш накануне издал приказ о продлении срока ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш в интервью радио Sputnik рассказал о новом методе борьбы с майнингом в республике.

"Приказом продлено ограничение на использование интернета и закрытию некоторых VPN – (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть – ред.). Раньше мы закрывали доменные имена и IP-адреса, некоторые пользователи перешли на VPN, теперь мы будем закрывать их. Я не хотел бы комментировать по поводу обхода этого запрета, по борьбе с майнингом мы выходим на совершенно другой уровень", – подчеркнул он.

По приказу от 2020 года Госкомсвязь закрыл IP-адреса и доменные имена, часть майнеров перешла на сервисы VPN.

"Теперь наши операторы подготовились технически для того, чтобы закрыть в том числе сервисы VPN. В свое время мы предписали провайдерам, операторам связи, которые не имели соответствующего оборудования, чтобы они приобрели оборудование и программное обеспечение для того, чтобы осуществить закрытие VPN-ов. Операторы связи доложили, что у них все нормально, они готовы, и я думаю, что завтра-послезавтра мы уже начнем закрывать эти VPN-ы", – сказал Беслан Халваш.

Приказ, принятый в прошлом году, позволил сэкономить большое количество электроэнергии, говорит он.

"Эффект был, и решение было оправданным. Я уверен, что продление того приказа и закрытие VPN-ов тоже даст определенный эффект, и я не считаю, что приказ, по которому мы закрывали доменные имена и IP-адреса, не имел эффекта, в тот период мы сэкономили огромное количество электроэнергии. Думаю, что и этот приказ даст возможность сэкономить электроэнергию", – заметил Халваш.

При этом он отметил, что есть крупные "криптодобытчики", которые могут не пользоваться абхазским интернетом. "Они могут со спутника брать интернет", – сказал он.

Никаких юридических проблем у операторов связи перед пользователями не возникнет, подчеркнул глава Госкомсвязи.

"Есть ограничения, которые введены в соответствии с постановлением Кабинета министров, который имеет полномочия вводить определенные ограничения в той или иной отрасли. На основании этого постановления мы подключаемся к этому процессу", – отметил Халваш.

Отвечая на вопрос, возможно ли при помощи блокировки сервисов VPN сделать невозможным доступ к "вредным" сайтам на территории Абхазии, глава Госкомсвязи сказал, что ведомство планирует провести соответствующую работу.

"Мы готовим изменения в действующее законодательство, будем вносить изменения и в закон о связи и в закон о СМИ. Есть нежелательный контент, который губителен для наших детей, сервисы, которые демонстрируют насилие, разврат. Техническое усовершенствование, которое мы произвели, в будущем при наличии определенной законодательной базы, позволит нам бороться в том числе с таким контентом", – сказал он.

Ранее ограничения на доступ в сеть для майнеров криптовалюты действовали в Абхазии с 28 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года. Приказ Госкомсвязи предусматривает ограничение абонентам в информационно-телекоммуникационной сети интернет возможности использования перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют.

Операторам связи предписывается провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете.

Приказ был принят в соответствии с постановлением Кабмина от 30 марта 2021 года о продлении запрета на майнинг криптовалют в Абхазии до 30 марта 2022 года.

Борьба с майнингом криптовалют ведется в Абхазии с конца 2020 года, деятельность официально запрещена в республике из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электричества.