Омбудсмен дала оценку инциденту со стрельбой 30 сентября в Сухуме

Уполномоченный по правам человека Абхазии Асида Шакрыл объяснила, почему офис омбудсмена ранее не отреагировал на резонансный инцидент с участием депутатов, силовиков и ветеранов войны.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Уполномоченный по правам человека Абхазии Асида Шакрыл на пресс-конференции на площадке Абхазского телевидения дала оценку инциденту, который произошел на набережной Сухума вечером 30 сентября.

Она отметила, что в данном случае и депутаты Парламента, и сотрудники правоохранительных органов нарушили кодекс поведения должностного лица.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Пресс-конференция уполномоченного по правам человека Абхазии Асиды Шакрыл.

Шакрыл подчеркнула, что такого инцидента не должно было произойти, но раз он случился, то на это есть определенные причины.

"Мы могли бы сразу отреагировать, написать какое-то заявление о том, что это недопустимо и так далее. Но мы хотим не просто зафиксировать, что офис Уполномоченного отреагировал и озвучил, что это нарушение права. Мы хотим показать, почему такое возможно стало в нашей стране, в чем причина", – пояснила Шакрыл.

По ее словам, необходимо сделать все для того, чтобы провести объективное расследование в рамках закона. Шакрыл считает, что политизировать происшествие не следует. Она уверена, что данный инцидент должен рассматриваться исключительно в юридической плоскости в целях защиты прав людей и установления законности.

"Считаю абсолютно недопустимым политизирование этой темы, потому что это будет мешать объективному расследованию этого случая. Только объективное расследование может быть залогом справедливого решения в определении виновности каждого из участников", – сказала она.

Омбудсмен обратила внимание на то, что министр должен был реагировать на стрельбу, но его реакция не соответствовала существовавшей ситуации.

"В праздничный день должны были быть дежурные, участковые, которые следят за соблюдением общественного порядка. И надо спросить, где были дежурные в этот момент, почему министр оказался там, а не они. Это говорит о не очень скоординированной работе", – считает Шакрыл.

30 сентября на набережной Сухума произошел инцидент со стрельбой с участием депутата Парламента Гарри Кокая, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа и сотрудников МВД. По утверждению ветеранов, в результате конфликта они были избиты сотрудниками милиции.

Генпрокуратура проводит процессуальную проверку случившегося. На время расследования глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар сложил с себя полномочия.

Читайте также: