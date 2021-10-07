Шакрыл затруднилась ответить, почему Парламент отклонил бюджет омбудсмена

Парламент Абхазии не принял бюджетную смету аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии на 2022 год на сессии 29 сентября.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проблем с принятием бюджета аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии на 2022 год не должно было быть, сказала омбудсмен Асида Шакрыл на пресс-конференции на Абхазском телевидении.

"Проблем с бюджетом не должно было быть. Вопрос в том, почему депутаты Парламента не приняли бюджет на 2022 год, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я заранее пришла на заседание Парламента для того, чтобы ответить на все вопросы депутатов. Но поскольку ни один из депутатов не задал ни одного вопроса, мне сложно сказать, по какой причине они не приняли бюджет", – отметила она.

Что касается разговоров о том, что Уполномоченный по правам человека не предоставила информацию в Парламент, то они не соответствуют действительности, подчеркнула Асида Шакрыл.

"Три раза руководитель аппарата Уполномоченного вместе с бухгалтером обсуждали в комитете бюджет на 2022 год, и все вопросы, которые стояли, они были сняты, потому что они получили необходимую информацию. Если бы на уровне комитета Парламента были бы вопросы, которые не получили ответа, тогда я понимаю. Если были бы вопросы, они должны были бы возникнуть на сессии", – сказала омбудсмен.

Отчет о деятельности Уполномоченного по правам человека за 2020 год был представлен в Парламент еще в марте нынешнего года, сообщила Шакрыл.

"Поэтому выяснить причину, наверное, еще предстоит, но я предполагаю, что причина такого демонстративного бойкота состоит в том, что и в докладе 2018, и 2019, и 2020 года есть определенная критика в адрес работы Парламента. За три года моей работы не были созданы условия в Парламенте для того, чтобы серьезно обсудить все проблемы, которые отмечены в докладе, поговорить о нарушениях, причинах. Более того, все рекомендации, которые были направлены в Парламент, ни разу не были обсуждены в Парламенте", – отметила она.

Депутаты Парламента, исполнительная власть, судебная власть работают для того, чтобы были обеспечены права граждан и соблюдалась законность в стране, подчеркнула омбудсмен.

"Я готова по существу обсуждать все проблемы, в этом и есть суть работы офиса Уполномоченного. Мы не просто фиксируем нарушения прав человека, мы анализируем, пытаемся найти причины этих нарушений, часто они лежат в законодательной плоскости, практической плоскости", – говорит Асида Шакрыл.

По ее словам, спикер Парламента должен дать объяснение, почему до сих пор не прошли слушания по предоставленному докладу Уполномоченного.

"В соответствии с законом доклад должен был быть заслушан после представления на очередной сессии. Конечно, у нас возникают вопросы, в связи с чем Парламент до сих пор не организовал слушания, по ежегодному докладу Уполномоченного", – сказала она.

Парламент Абхазии не принял бюджетную смету аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии на 2022 год на сессии 29 сентября. Согласно законопроекту, предложенному депутатам, бюджет Уполномоченного по правам человека на 2022 год был составлен в размере 5 409 965 рублей, что на 500 000 рублей больше бюджета прошлого года.

Шакрыл сказала депутатам, что еще в марте 2021 года предоставила отчет о деятельности аппарата за 2020 год, и с тех пор она ждет приглашения, чтобы выступить с ним перед депутатами.

После того, как смета на 2022 год не был принята, Шакрыл заявила, что ей не понятна логика депутатов, и если они не приняли смету, то у них должны возникнуть вопросы, которые никто так и не задал.