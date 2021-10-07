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Омбудсмен рассказала о проблеме насилия над задержанными в Абхазии

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Пресс-конференция Уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл состоялась в среду 7 октября на Абхазском телевидении.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл рассказала о проблеме насилия в отношении задержанных на пресс-конференции 7 октября.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"У нас есть дело, по которому сотрудники милиции избили молодого парня так, что проломили ему череп, и он оказался в психиатрической больнице и много лет там находится. Но ни одного человека не привлекали к ответственности. У нас нет достаточных механизмов по предупреждению пыток, насилия, а если они совершены, по привлечению к ответственности должностное лицо", - подчеркнула она.

В пример она привела судебный процесс по убийству содержавшегося под стражей Анзора Тарба.     

"Хотя там есть официальные экспертизы, говорящие о том, что пытки были, их никто не может доказать. Это говорит о том, что у нас серьезные проблемы. Мы попросили материалы по делу, проанализировали, нашли очень много нарушений и отправили наше заключение в прокуратуру. Я должна вам сказать, что прокуратура до сих пор ничего не сделала", - сказала Шакрыл. 

Необходимо объединить усилия для того, чтобы права заключенных соблюдались, говорит омбудсмен. Она также добавила, что получить материалы уголовных дел часто затруднительно.

"Причин может быть много, в том числе некомпетентность, с этим мы очень часто сталкиваемся. Очень много людей занимают определенные и довольно серьезные должности, которые некомпетентны в своей сфере", - отметила Шакрыл.  

По ее словам, работа Уполномоченного по правам человека с Генеральной прокуратурой не приносит желаемых результатов, обращения омбудсмена часто остаются без ответа или же при очевидном факте насилия над заключенными, проверка не выявляет никаких нарушений.  

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