Омбудсмен рассказала о проблеме насилия над задержанными в Абхазии

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл рассказала о проблеме насилия в отношении задержанных на пресс-конференции 7 октября.

"У нас есть дело, по которому сотрудники милиции избили молодого парня так, что проломили ему череп, и он оказался в психиатрической больнице и много лет там находится. Но ни одного человека не привлекали к ответственности. У нас нет достаточных механизмов по предупреждению пыток, насилия, а если они совершены, по привлечению к ответственности должностное лицо", - подчеркнула она.

В пример она привела судебный процесс по убийству содержавшегося под стражей Анзора Тарба.

"Хотя там есть официальные экспертизы, говорящие о том, что пытки были, их никто не может доказать. Это говорит о том, что у нас серьезные проблемы. Мы попросили материалы по делу, проанализировали, нашли очень много нарушений и отправили наше заключение в прокуратуру. Я должна вам сказать, что прокуратура до сих пор ничего не сделала", - сказала Шакрыл.

Необходимо объединить усилия для того, чтобы права заключенных соблюдались, говорит омбудсмен. Она также добавила, что получить материалы уголовных дел часто затруднительно.

"Причин может быть много, в том числе некомпетентность, с этим мы очень часто сталкиваемся. Очень много людей занимают определенные и довольно серьезные должности, которые некомпетентны в своей сфере", - отметила Шакрыл.

По ее словам, работа Уполномоченного по правам человека с Генеральной прокуратурой не приносит желаемых результатов, обращения омбудсмена часто остаются без ответа или же при очевидном факте насилия над заключенными, проверка не выявляет никаких нарушений.

Читайте также: