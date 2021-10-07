Госкомсвязь о блокировке VPN: не коснется работающих на удаленке

Борьба с майнингом криптовалют ведется в Абхазии с конца 2020 года, деятельность официально запрещена в республике из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. На людей, работающих на удаленке или аутсорсинге, использующих сервисы VPN, не распространяются ограничения Госкомсвязи, сказал в интервью Sputnik председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш.

"Нет никаких ограничений в этом плане, если у нас появятся проблемы, мы будем их решать в оперативном порядке", - отметил он.

Халваш о закрытии VPN в Абхазии: выходим на новый уровень борьбы с незаконным майнингом

Ранее, руководитель Госкомсвязи отмечал, что приказ продлевает ограничение на использование интернета и закрытию некоторых VPN – (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть – ред.).

"Раньше мы закрывали доменные имена и IP-адреса, некоторые пользователи перешли на VPN, теперь мы будем закрывать их. Я не хотел бы комментировать по поводу обхода этого запрета, по борьбе с майнингом мы выходим на совершенно другой уровень", – сказал он.

Ограничения на доступ в сеть для майнеров криптовалюты действовали в Абхазии с 28 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года. Приказ Госкомсвязи предусматривает ограничение абонентам в информационно-телекоммуникационной сети интернет возможности использования перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют.

Операторам связи предписывается провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете. Приказ был принят в соответствии с постановлением Кабмина о продлении запрета на майнинг криптовалют в Абхазии до 30 марта 2022 года.

Читайте также: