Сухумские энергетики отчитались об объемах потребления электричества в сентябре

Глава администрации Сухума Беслан Эшба на совещании 7 октября поинтересовался у представителей СУЭС, как изменились показатели потребления электроэнергии в столице с наступлением осенних холодов.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Нагрузки по всем подстанциям растут равномерно, в рабочем диапазоне, пиковых показателей пока нет, сообщил глава "Сухумских электросетей" Тимур Джинджолия мэру столицы на совещании оперштаба по борьбе с майнингом в четверг.

По словам Джинджолия, в сентябре расход электроэнергии составил 28 миллионов кВт/ч, в сравнении с 2019 и 2020 годами произошел спад потребления на 4 миллиона кВт/ч.

Участники совещания обсудили и статистику оплаты за потребленную электроэнергию.

Начальник отдела "Энергосбыта" проинформировал, что в связи с пандемией уже два года не применяется практика отключения злостных неплательщиков, при том, что за свет стабильно платят только 30 процентов абонентов.

"В связи с тем, что в сентябре было общее снижение расхода электроэнергии, соответственно, и сумма, взысканная с потребителей, чуть ниже, чем в августе, и составляет 8 миллионов 875 тысяч 600 рублей. За третий квартал – июль, август, сентябрь, - взыскано 27 миллионов 831 тысяча 800 рублей", - сообщил начальник отдела "Энергосбыта" СУЭС Джамбулат Аршба.

Всего в Сухуме на сегодняшний день установлено 5 200 приборов учета электроэнергии. Не так давно счетчики поставили еще в 14 многоквартирных домах. В мэрии считают установку счетчиков электроэнергии эффективным и действенным методом контроля, так как они дают возможность дистанционного отключения нарушителей.

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