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Суточный прирост новых случаев коронавируса в Абхазии составил 162

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1539)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28503 человека. Выздоровели 23370 человек, летальных случаев 421.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 162 человек в Абхазии из протестированных 529, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Леон Гуния
Covid-19 в Абхазии

В Гудаутском ковидном госпитале стационарное лечение проходят 43 пациента, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Гагрской ЦРБ – 18, трое тяжелых, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 94 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1539)

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