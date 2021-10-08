План по налоговым платежам в Абхазии за девять месяцев 2021 года выполнен на 119%

Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 144%, что в суммарном выражении достигает 709 миллионов 600 тысяч рублей.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. В бюджет Абхазии за девять месяцев 2021 года поступило налоговых платежей на сумму два миллиарда 336 миллионов 700 тысяч рублей при плане один миллиард 969 миллионов 300 тысяч рублей, что составило 119% выполнения плана. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.

Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 367 миллионов 400 тысяч рублей.

Поступления налоговых платежей по районам за девять месяцев 2021 года составили:

© Sputnik / Леон Гуния Налоговые поступления в бюджет Абхазии

Поступление налоговых платежей в бюджет за сентябрь текущего года составили – 377 миллионов рублей при плане 329 миллионов 200 тысяч рублей.